Gegen 11:30 Uhr verließ die 70-jährige Hundebesitzerin am 14. November mit ihrem deutschen Schäferhund, der laut ihren Angaben mit Leine und Maulkorb gesichert war, das Einfamilienhaus. Sie wollte den Hund in das davor abgestellte Fahrzeug bringen.

Zur gleichen Zeit ging die 74-jährige Nachbarin knapp am Fahrzeug vorbei. In diesem Moment dürfte sich der Hund losgerissen und der Frau in den Unterarm gebissen haben. Die Verletzte begab sich selbstständig ins LKH Judenburg und wurde dort stationär aufgenommen. Die Polizei wurde erst durch das Krankenhaus vom Hundebiss in Kenntnis gesetzt.

Betreffend des genauen Herganges laufen die Ermittlungen. Der deutsche Schäferhund sei bereits in der Vergangenheit auffällig geworden. Seit der Beißattacke darf der Hund laut Bürgermeister Harald Bergmann ohne Maulkorb und Leine nicht einmal mehr aufs eigene Grundstück.