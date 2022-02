Neben den bereits angekündigten Lockerungen treten ab 12. Februar 2022 weitere Erleichterungen in Kraft. Größte Neuerung: Körpernahe Dienstleistungen können ab dann auch wieder mit der 3G-Regel in Anspruch genommen werden. Bei Veranstaltungen entfallen ab 12. Februar alle Personenobergrenzen.

Angekündigte Lockerungen ab 12. Februar in Österreich

Ab dem 12. Februar wird die 2G-Verpflichtung im Handel, in Museen, Kunsthallen, Bibliotheken etc. in Österreich aufgehoben. Die Verpflichtung zum Tragen der FFP2-Maske bleibt aber weiterhin aufrecht.

Ebenso aufgehoben wird die 2G-Verpflichtung bei körpernahen Dienstleistungen, die 3G-Verpflichtung und FFP2-Maskenpflicht bleiben aufrecht.

Bei Veranstaltungen fallen die Obergrenzen für Personen weg. Die 2G- Verpflichtung und FFP2-Maskenpflicht bleiben aufrecht.

Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze über 50 Personen sind nur erlaubt, wenn es ein Konsumationsverbot gibt, das heißt die FFP2-Maske durchgehend getragen wird.

Lockerungen ab dem 19. Februar

3G in Gastronomie und Tourismus (statt 2G): PCR Test ist nur 48 Stunden gültig. Bei Nichtverfügbarkeit gilt auch ein Antigentest, der nur 24 Stunden gültig ist. Dies gilt aber nur in diesen Bereichen!

Veranstaltungen: 3G und FFP2-Maske

Foto Florian Schrötter / BKA