button Game Festival in der Seifenfabrik

Veranstaltungen in Graz

Unter dem Titel button: Festival of Gaming Culture findet vom 19 bis 20. Mai 2017 ein Fest für Spielerinnen und Spieler in der Seifenfabrik in Graz statt. Bei dieser Veranstaltung dreht sich alles rund um Spiele-Geschichte, E-Sports, Spieleentwicklung und um die Zukunft des Spielens.

Spiele-Fans haben im angedockten Zelt die Möglichkeit sich bei der Spiele-Börse mit Retro-Spielen einzudecken, bei Turnieren ihre Fähigkeiten am Computer oder der Konsole unter Beweis stellen und mit Spielentwickler über ihre Arbeit zu sprechen.

Wir waren am Eröffnungstag vor Ort um Impressionen vom button Festival einzufangen und uns das eine oder andere Spiel anzusehen. In der Fachwerkshalle wurden aktuelle Konsolen mit neuen Spielen gezeigt. Beispielsweise die Nintendo Switch mit allen aktuellen Titeln, den 3DS, Xbox One und Playstation 4.

Retro-Games beim button Festival

Die Sammlung von Andranik Ghalustians – einer der größten Videospiel-Sammlungen der Welt – zeigt einen Querschnitt durch die Spiele-Geschichte. Von den ersten Pong-Varianten über Arcade-Automaten bis zu den Konsolen aus der Kindheit der bereits älteren Generation.

Neben elektronischen Spielen gibt es auch den Brettspielbereich von Ludovico. Hier finden Fans zahlreiche Brettspiele, Umsetzungen von Videospielen, Brettspiele über Videospiele, Brettspiele mit App-Einbindung.

Button Game Festival Fotos