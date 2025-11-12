Ein 27-jähriger Perchtenläufer sorgte beim traditionellen Lauf am Samstagabend, dem 8. November 2025, in Hausmannstätten für einen gefährlichen Zwischenfall. Aus Unmut über das – aus seiner Sicht – fehlende Verständnis für Brauchtum warf er einen Böller in Richtung von Sanitätern, die gerade im Einsatz standen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18:45 Uhr wurden Polizisten zu einer Parkanlage gerufen, nachdem dort während eines Perchtenlaufs ein Böller geworfen worden war. Drei Rettungssanitäter versorgten gerade eine Person mit gesundheitlichen Problemen, als plötzlich ein lauter Knall neben ihnen detonierte. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzungen.

Die Ermittlungen führten rasch zu einem 27-jährigen Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der selbst Mitglied einer Perchtengruppe ist. Gegenüber den Beamten zeigte er sich uneinsichtig und erklärte, er habe mit dem sogenannten „Schweizer Kracher“ lediglich Stimmung machen wollen, um seine Gruppe für den Lauf „anzuheizen“.

Für die Polizei ist das kein harmloser Streich: Der Mann wird wegen Übertretung des Pyrotechnikgesetzes angezeigt. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 dürfen im Ortsgebiet nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bürgermeisters verwendet werden. Zudem ist ihr Einsatz in der Nähe größerer Menschenmengen grundsätzlich verboten.

Foto: Symbolbild