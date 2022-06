Opus-Mitglieder bekommen Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik

In der Aula der Alten Universität überreichte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang heute namens des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an die Mitglieder der steirischen Band Opus.

Gegründet 1973 bestritt die damalige Garagenband Opus ihre ersten Konzerte im Burgenland und der Steiermark. „Eleven” und „Flyin´ High” werden die ersten Top-Hits in Österreich. Als „Live is Life” 1984 zum Ende eines Konzerts im Oberwarter Stadion aufgenommen wurde, ahnten die Musiker selbst noch nicht, dass dieses Lied um die Welt gehen würde. Platz 1 in Österreich, Deutschland und Frankreich, Platz 6 im Vereinigten Königreich und Platz 32 in den US-Charts ebneten der Band in den folgenden Jahren den Weg zu Auftritten in ganz Europa sowie in Nord- und Südamerika.

Unvergessen bleibt unter anderem das Open-Air „Opus und Freunde” mit Austropop-Legenden wie Falco, Wolfgang Ambros, EAV und STS 1985 in Graz-Liebenau. Ein absoluter Glanzpunkt gelang der Gruppe 2009 mit dem Auftritt in der Grazer Oper zusammen mit dem „Opuspocus Streichorchester” unter der Leitung von Christian Kolonovits. Unzählige Konzerte auf der ganzen Welt, TV-Shows, Opus-Kreuzfahrten und Benefizveranstaltungen folgten, ehe man sich 2021 in der Grazer Oper nach fast einem halben Jahrhundert vom Publikum verabschiedete.

Zur Einstimmung spielten Studierende der Kunstuniversität Graz bei der Verleihung ein Medley mit den größten Hits der Band und belegten damit, dass Gitarrist Ewald Pfleger, Sänger Herwig Tremschnig (Künstlername Rüdisser), Schlagzeuger Günter Grasmuck und Keyboarder Kurt René Plisnier im Laufe ihrer langen Karriere Musikgeschichte geschrieben haben.

Den Gratulanten in der Aula – neben Familienmitgliedern stellten sich unter anderem auch Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler, Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner, Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk, Musikerin Stefanie Werger ein – ist der typische Opus-Sound bestens bekannt.

