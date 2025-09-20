Manche Leute lernen’s einfach nicht: Ein 20-jähriger Grazer wurde in der Nacht auf Samstag in Puntigam von der Polizei gestoppt – und zwar von demselben Beamten, der ihn bereits vor knapp einem Jahr an fast exakt derselben Stelle erwischt hatte.

Diesmal raste der junge Mann mit rund 130 km/h die Triesterstraße entlang, ignorierte eine rote Ampel und wurde schließlich in der Nähe der Maut Puntigam gestoppt. Ein Alkotest bestätigte zusätzlich, dass der Fahrer nicht ganz nüchtern war.

Das Kuriose: Schon im Dezember war er mit demselben BMW und ähnlicher Geschwindigkeit aufgefallen. Seinen Führerschein ist er seitdem los – offenbar aber nicht die Lust am Schnellfahren.

Nun hagelt es Anzeigen. Ob er den Beamten beim nächsten Mal wiedertrifft, steht noch offen. Sicher ist nur: Wiederholungstäter haben es schwer, unbemerkt zu bleiben.