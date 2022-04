Gegen 15.10 Uhr fuhr gestern ein 30-jähriger Grazer mit seinem Auto am Kalvariengürtel in östliche Richtung. An der Kreuzung mit der Kalvarienbergstraße reihte er sich auf der Linksabbiegespur ein und hielt aufgrund des Rotlichts der Verkehrsampel sein Fahrzeug hinter einem Pkw an.

Als dieser bei Grünlicht in die Kreuzung einbog, folgte der 30-Jährige diesem sehr schnell und prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen dessen Heck. Anstatt zu bremsen, verriss der Grazer das Lenkrad nach rechts und stieß in der Folge gegen zwei in Fahrtrichtung Westen stehende Pkws.

Durch den Anprall erlitt ein 56-jähriger Pkw-Lenker Prellungen im Bereich des Knies und Ellenbogens. Der Verletzte wurde in das UKH Graz gebracht und ambulant behandelt.

An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden, bei allen Lenkern verlief ein durchgeführter Alkotest negativ.