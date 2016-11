GVB Freifahrt an Adventsamstagen

Auch für dieses Jahr gilt an den Adventsamstagen Freifahrt mit Bus & Bim der Grazer Linien (mit ein- und zweistelliger Liniennummer) sowie auf der Schloßbergbahn (ausgenommen Nightline und Schloßberglift). An den Adventsamstagen reduziert sich durch die Freifahrt auch das 24-Stunden P+R-Ticket für die Parkhäuser Murpark und Fölling und die öffentlichen Verkehrsmittel in Graz (Tarifzone 101) auf 3 €. Eine gute Gelegenheit um sein Auto am Stadtrand zu parken und bequem & stressfrei zum Einkaufen und Bummeln mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu fahren.

Laut Angabe der Graz Holding fahren die Grazer Linien an den Samstagen bis 18 Uhr 30 in einem dichteren „Shopping“ Takt. Am 24. Dezember ist die letzte Abfahrt vom Jakominiplatz um 18 Uhr. Viele GrazerInnen nutzen die kostenlosen Fahrten an den Adventsamstagen gerne um in die Innenstadt zu fahren, die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen oder auf einem der Grazer Adventmärkte Glühwein oder Punsch zu trinken. Tipp: Mehr Information mit vielen Fotos über den Advent in Graz finden sich unter www.stadt-graz.at/advent

Quelle holding-graz.at