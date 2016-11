Die besten Grazer Glühweinstände

Die Grazer Glühweinstände gehören für viele Grazer und Grazerinnen als Fixpunkt zum Advent in der Stadt. Jedes Jahr strömen zahlreiche Menschen im Advent und besonders an den Adventsamstagen in die Grazer Innenstadt, um Einkäufe für Weihnachten zu erledigen, nach besonderen Angeboten in Kleidungsgeschäften Ausschau zu halten oder sich mit Freunden, Bekannten, der Familie auf einen Glühwein oder Punsch bei einer der Glühweinstände in Graz zu treffen, um in der kalten Jahreszeit einen heißen Glühwein, Punsch oder Tee zu trinken.

Der beste Glühwein

Sobald die Adventmärkte in Graz ihre Tore beziehungsweise Hütten öffnen, startet auch der Ausschank der heißen alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränke. Für Steirer und Steirerinnen ist natürlich der Schilcherglühwein der einzig wahre Glühwein. Wie gut ein roter oder weißer Glühwein am Stand tatsächlich schmeckt, hängt einerseits von der Qualität des Weines als Hauptzutat ab, andererseits welche weiteren Zutaten in den Glühwein kommen sowie wie süß der Glühwein gezuckert wird. Die Geschmackszutaten sind Zimtstangen und Gewürznelken. Auf die richtige Mischung kommt es an! Ein zu süßer Glühwein muss zumindest für uns nicht sein. Ein richtig guter Glühwein soll heiß, aber natürlich nicht zu heiß ausgeschenkt werden. Die ideale Temperatur für einen frisch ausgeschenkten Glühwein beträgt rund 70 Grad. Ist der Glühwein zu kalt oder nur lauwarm, am besten das Häferl gleich dem Standler zurückgeben und einen neuen heißen Glühwein verlangen.

Hinweis: Die folgenden Informationen entsprechen noch der letzten Saison. Die aktuellen Preise ergänzen wir demnächst!

Die Preise für ein Häferl Glühwein in Graz sind in den letzten Jahren zu jedem Advent am steigen. Bei unserem Glühweinstand Test im Jahr 2013 kostete ein Schilcherglühwein 2,80 € und ein Glühmost 2 € bei unserem persönlichen Favoriten. Im letzten Jahr erhoben viele Grazer Glühweinstände ihre Preise auf 3 Euro. In diesem Jahr gibt es sogar Stände, die 3,50 € (!) für einen normalen Glühwein verlangen.

Top 5 Glühweinstände in Graz

Platz 1: Hartlieb am Mehlplatz

Platz 2: Rotes Kreuz am Eisernen Tor

Platz 3: Heiß & Herzig am Franziskanerplatz

Platz 4: Punschmanufaktur am Hauptplatz

Platz 5: Zur Larterne am Hauptplatz

Platz 6: Steirische Schmankerl am Kapistran-Pieller-Platz

Geschmacklich ist der Schilcherglühwein von Hartlieb, wie schon in den letzten Jahren, überzeugend. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Wertung vom Spitzenkoch Christof Widakovich in der aktuellen Ausgabe von DER WOCHE. In unserer Glühweinstand Bewertung beginnt der Glühwein ab Platz 4 zu süß zu werden. Ein zu süßer und kalter Glühwein muss nun wirklich nicht sein.

Die meisten Glühweinstände bieten neben Glühwein, Punsch und Tee auch zusätzliche Angebote, je nachdem wer den Stand betreibt. Der Stand von Hartlieb bietet zudem unter anderem selbst gemachte Schnäpse aber auch belegte Brote mit regionalen Zutaten.

Unser Tipp: Glühwein für Zuhause!