Public Viewing EM 2016 in Graz

Das Public Viewing in Graz bei der EM 2016 ist vom 10. Juni bis 10. Juli für Fußballfans eine tolle Möglichkeit um Live-Übertragungen der Fußballspiele in Frankreich gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten auf öffentlichen Plätzen oder in Grazer Lokalen anzusehen. Als Österreicher bietet es sich bei dieser EM 2016 geradezu an, die Österreichische Mannschaft anzufeuern, da diese bei der Qualifikation als Gruppensieger ein hervorragendes Bild abgegeben haben. Nach dem 0:2 beim Auftaktspiel gegen Ungarn stilisieren viele das Spiel gegen Portugal am Samstag zum Schicksalsspiel hoch. Ob vor dem Fernseher oder beim Public Viewing.

Das Spiel gegen die Portugiesen sahen sich sehr viele Österreicher an und fieberten dem Ausgang bei einem spannenden Spiel entgegen. Am Ende ging Österreich mit einem glücklichen 0:0 vom Platz. Gleichzeitig mit dem Unentschieden der Partie Ungarn gegen Island, war das Match gegen Island am Mittwoch das alles entscheidende Endspiel für unser Land. Obwohl für die Österreicher nach einer starken zweiten Hälfte beim letzten Spiel in der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft Schluss war, sorgten die anderen Nationen für Spannung. Besonders Island hat sich mit ihrer Mannschaft und den Fans in die Herzen der Zuseher gespielt.

Die Spiele des ÖFB-Teams in der Vorrunde:

14.06.2016, 18 Uhr: Österreich – Ungarn (0:2)

18.06.2016, 21 Uhr: Portugal – Österreich (0:0)

22.06.2016, 18 Uhr: Island – Österreich

3 große Public Viewings in Graz



Neben spannenden Live-Übertragungen der Europameisterschaft-Spiele aus Frankreich wird den Besuchern an folgenden Plätzen ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.

EM Public Viewing am Karmeliterplatz

Konzert Seiler und Speer am 23. Juni 2016, 18 Uhr

Konzert Tagträumer am 24. Juni 2016, 18 Uhr

Bei der Public Viewing Area am Karmerliterplatz stehen 3320 Sitz- und Stehplätze sowie eine 43 mVideowall für die Fußballfans bereit. Karten für eine VIP-Lounge (der Brunnen wird für den VIP-Bereich mit einem Doppelstockzelt überbaut) kann man hier erwerben. Der Eingang ist in der Hartiggasse neben dem Tiefgaragenabgang zu finden. Der. Rucksäcke, Schirme und so weiter dürfen nicht auf das Gelände mitgenommen werden und werden am Eingang abgenommen und deponiert. Veranstalter ist die Kleine Zeitung. Das

EM Public Viewing am Mariahilferplatz

Beim Public Viewing Area am Mariahilferplatz stehen 1260 Sitz- und Stehplätze sowie eine 28 m2 Videowall für die Fußballfans bereit. Karten für eine VIP-Lounge kann man hier erwerben. Veranstalter ist die Kronen Zeitung.

Rahmenprogramm: Beachsoccer, Footvolley und Boccia vom 16. Juli bis 7. Juli

EM Public Viewing im Joanneumsviertel / Lesliehof

Neu ist im Vergleich der EM- und WM-Veranstaltungen des bisherigen Jahre das Public Viewing im Joanneumsviertel. Hier stehen 220 Sitz- und 50 Stehplätze sowie eine 32 m2 Leinwand für die Spiele um 21 Uhr in Kinoqualität und eine LED-Wall für die Matches um 15 beziehungsweise 18 Uhr bereit.

Leslie Open 2016 – Kino im Joanneumsviertel vom 23. Juni bis 4. September um 21 Uhr mit zwei Live-Konzerten und Österreich-Filmpremiere.

Public Viewing EM 2016 in Grazer Lokalen

Für die meisten Gastronomen wird die EM2016 natürlich ein willkommenes Geschäft sein. Zur Europameisterschaft können sich die Gäste auf Live-Übertragungen sowie spezielle Aktionen beim Essen und Trinken freuen. Sollte ein Spiel in die Verlängerung und ins Elf-Meter-Schießen gehen, so kann es zu einer Überziehung der zulässigen Gastgarten Öffnungszeit von 23.30 Uhr kommen.

Molly Malone im Bermuda Dreieck baut einen 75″ TV im eigenen Gastgarten auf.

Wir haben bei der Fußball EM2016 einen Streifzug mit der Kamera durch die Grazer Innenstadt gemacht. In zahlreichen Gastgärten wurden kleine bis große TV-Geräte aufgestellt. Eines ist sicher. Wem die öffentlichen Public Viewing Plätze zu voll sind, kann gemütlich durch die Altstadt schlendern und dabei das Fußballspiel gut mitverfolgen. Oft hat man auch einen guten Blick auf die großen Bildschirme ohne im Gastgarten Platznehmen zu müssen. Gemütlicher und mehr Auswahl bei den angebotenen Speisen und Getränken bieten natürlich die Grazer Lokale beim gemeinsamen Fußball-schauen. Da in den meisten Gastgärten große Schirme aufgestellt sind, bleibt man hier im Gegensatz zu den öffentlichen Public Viewing Plätzen in Graz noch trocken, wenn es wie in diesem Monat schon öfter passiert, regnet.

Public Viewing Tickets

Für das Public Viewing am Karmeliterplatz und am Mariahilferplatz in der Fanzone Graz können Eintrittskarten zu einem Preis ab 29 Euro online bestellt werden.

Public Viewing Tickets hier bestellen

Im VIP-Bereich der Kleine Zeitung warten ein reservierten Sitzplatz, freie Getränke und beim Finale auch freie Verpflegung. In der Krone-Lounge kühle Getränke, Snacks und Sitzgelegenheiten. Beide kostenpflichtigen Bereiche sind jeweils in einem Zelt beziehungsweise unter einem Dach. Damit bleibt man beim Public Viewing in Graz auch trocken, falls es während den Spielen regnet.

EM 2016 Spielplan

Italien – Schweden: 17. Juni, 15 Uhr

Tschechien – Kroatien: 17. Juni, 18 Uhr

Spanien – Türkei: 17. Juni, 21 Uhr

Portugal – Österreich: 18. Juni, 21 Uhr

Island – Ungarn: 18. Juni, 18 Uhr

Belgien – Irland: 18. Juni, 15 Uhr

Rumänien – Albanien: 19. Juni, 21 Uhr

Schweiz – Frankreich: 19. Juni, 21 Uhr

Russland – Wales: 20. Juni, 21 Uhr

Slowakei – England: 20. Juni, 21 Uhr

Ukraine – Polen: 21. Juni, 18 Uhr

Nordirland – Deutschland: 21. Juni, 18 Uhr

Tschechien – Türkei: 21. Juni, 21 Uhr

Kroatien – Spanien: 21. Juni, 21 Uhr

Island – Österreich: 22. Juni, 18 Uhr

Ungarn – Portugal: 22. Juni, 18 Uhr

Italien – Irland: 22. Juni, 21 Uhr

Schweden – Belgien: 22. Juni, 21 Uhr

Viertelfinale

Polen – Portugal: 30. Juni, 21 Uhr

Wels – Beglien: 1. Juli, 21 Uhr

Deutschland – Italien: 2. Juli, 21 Uhr

Halbfinale

Portugal – Wales: 6. Juli, 21 Uhr

Deutschland – Frankreich: 7. Juli, 21 Uhr

EM 2016 Finale: Portugal – Frankreich: 10 Juli, 21 Uhr

Sicherheit beim Grazer Public Viewing

Polizei, Rettung, Feuerwehr und Security-Dienste haben laut BIG umfassende Vorkehrungen getroffen. Die Polizei hat die Einsatzkräfte verstärkt und wird bei allen öffentlichen Public Viewings vor Ort sein. Eigens für die Fußball-Europameisterschaft wurde die offizielle Polizei-App um nützliche Sicherheitstipps für Österreich und das Austragungsland erweitert. Für Zuschauer, die die Spiele in Frankreich live mitverfolgen, finden sich sicherheitsrelevante Informationen rund um den Spielbetrieb und Kontakte in Frankreich in der App. In Österreich wird man mit Informationen über Public Viewing, Verkehrsmeldungen, Präventionstipps und so weiter versorgt. Die Polizei-App steht für die Betriebssystemen iOS, Android und Windows gratis im Store zum Download zur Verfügung.

Fotos vom Graz Public Viewing am Karmeliterplatz aus den vergangen Jahren:

