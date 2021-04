Vorerst keine verschärfenden Maßnahmen vor Ostern in der Steiermark

Über die aktuelle Corona-Infektionslage in der Steiermark sowie mögliche verschärfende Maßnahmen wurde am 31. März in einem Expertengespräch ausführlich beraten.

Auf Einladung von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nahmen neben Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, den Landesrätinnen Juliane Bogner-Strauß und Doris Kampus auch VertreterInnen der Bezirkshauptleute, der Verwaltung, der Polizei, dem Österreichischen Bundesheer, der Stadt Graz, dem Gemeinde- und Städtebund sowie ExpertInnen aus dem medizinischen Bereich am Expertengespräch teil.

Landeshauptmann: Aktuell kein strenger Lockdown in der Steiermark notwendig

Im Anschluss betonte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in einer Pressekonferenz:

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie dürfen wir den Zusammenhalt nicht verlieren, sondern müssen die Zusammenarbeit in den Vordergrund stellen. Die Steiermark steht aktuell relativ gut da, jedoch kann sich die Situation rasch ändern. Aus heutiger Sicht ist daher kein strenger Lockdown in der Steiermark notwendig. Wichtig ist jedoch, dass wir alle die aktuell geltenden und notwendigen Schutzmaßnahmen einhalten: Abstand halten, Masken tragen, Hände waschen und desinfizieren!

Auch wenn das herrliche Wetter dazu einlädt, all das zu tun was viele schon so schmerzlich vermissen, bittet Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang alle SteirerInnen sich weiterhin an die Maßnahmen zu halten. Derzeit sei die Lage in der Steiermark stabil. Dies könne aber nur so bleiben, wenn alle gemeinsam ihren Beitrag dazu leisten. Neben der Einhaltung der Maßnahmen sei vor allem eine hohe Anzahl an Testungen im Kampf gegen die Pandemie wichtig. Daher appelliert er auch an das Testangebot noch stärker zu nutzen.

Die letzten Wochen haben unseren Weg bestärkt, auf regionale Maßnahmen zu setzen, denn aktuell hat die Steiermark im Vergleich zu den anderen Bundesländern eine stabil niedrige 7-Tages-Inzidenz. Nichtsdestotrotz gilt es weiterhin genau hinzusehen und das Infektionsgeschehen zu beobachten. Ich appelliere daher an alle Steirerinnen und Steirer, sich, auch wenn es über die Feiertage noch mehr Anstrengung erfordert, an die vorgegebenen Bestimmungen zu halten. Damit wollen wir nicht nur strengere Maßnahmen verhindern, sondern vor allem weiterhin die Gesundheit aller so gut es geht schützen.

so Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Soziallandesrätin Doris Kampus verwies auf den Impf-Anmeldestart für Menschen mit Behinderung nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz, die zu Hause leben.

Bei der Intensivmedizin gibt es vier Auslastungsstufen – aktuell befinden wir uns am Übergang von der zweiten auf die dritte Stufe.

erläutert KAGes-Vorstandsvorsitzender Karlheinz Tscheliessnigg.

Covid-Kontrollen zu Ostern

Seitens der Polizei Steiermark werden aktuell umfassende COVID-19-Kontrollen durchgeführt. Dabei erfolgen laut Landespolizeidirektor Gerald Ortner Schwerpunktkontrollen im engen Zusammenwirken mit den Gesundheitsbehörden, etwa bei beliebten Ausflugszielen oder Beherbergungsbetrieben.

Foto Land Steiermark/Streibl