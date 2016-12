Bundespräsidentenwahl 2016: So wählte Graz

Am 4. Dezember ist Österreich wieder aufgerufen zur Wahlurne zu gehen und ihre Stimme für einen der zwei Kandidaten für Österreichs nächsten Bundespräsidenten abzugeben. Meldungen besagen, dass das Interesse der Medien aus dem In- und Ausland an dieser Bundespräsidentenwahl sehr groß ist. Für das Pressezentrum in der Hofburg sind 750 Journalisten und Techniker akkreditiert. Sobald das Ergebnis der Wahl offiziell bekannt gegeben wurde, werden wir unseren Artikel aktualisieren.

Der Ausgang der Bundespräsidentenwahl vor der Wahlwiederholung

In Graz wurden bei der Bundespräsidentenwahl 2016 die Mehrheit der Stimmen in der Stichwahl für Alexander Van der Bellen abgegeben.

61,99 % für Alexander Van der Bellen

38,01 % für Norbert Hofer

Wer in Österreich für die nächsten Jahre Präsident wird, steht noch nicht fest! Um 18 Uhr 20 stand die Hochrechnung für ganz Österreich bei 50: 50. Armin Wolf auf Facebook dazu „Wenn beide Kandidaten exakt gleich viele Stimmen haben, muss die Stichwahl übrigens wiederholt werden.“ Vom Bundesministerium für Inneres gab es noch gestern Nacht eine Klarstellung bezüglich einer kursierenden Falschmeldung wo in Sozialen Netzwerken eine Web-URL des Innenministeriums den Umlauf machte. Auf dieser Webseite war ein vermeintliches Endergebnis der Bundespräsidentschaftswahl inklusive Briefwahlstimmen zu sehen. Bei den veröffentlichten Zahlen handelt es sich aber um Testdaten, die für das Testen der Onlinevisualisierung herangezogen wurden. Diese nicht gelöschten Daten wurden versehentlich veröffentlicht. Das Innenministerium bedauert diesen Fehler.

Heute Montag werden die rund 700.000 Briefwahlstimmen ausgezählt, welche (voraussichtlich) die Entscheidung bringen werden. Das Ergebnis ist da: Van der Bellen gewinnt mit 50,3 %.

Auszählungsgrad: 270 von 270 Sprengel ohne Briefwahl

Grazer Wahlergebnis für die einzelnen Bezirke

Bezirk Innere Stadt: Van der Bellen: 75,72 Hofer: 24,28 Bezirk St Leonhard: Van der Bellen: 77,11 Hofer: 22,89 Bezirk Geidorf: Van der Bellen: 75,01 Hofer: 24,99 Bezirk Lend: Van der Bellen: 59,71 Hofer: 40,29 Bezirk Gries: Van der Bellen: 57,61 Hofer: 42,39 Bezirk Jakomini: Van der Bellen: 66,04 Hofer: 33,96 Bezirk Liebenau: Hofer: 50,74 Van der Bellen: 49,26 Bezirk St. Peter: Van der Bellen: 66,07 Hofer: 33,93

Bezirk Waltendorf: Van der Bellen: 68,38 Hofer: 31,62 Bezirk Ries: Van der Bellen: 63,54 Hofer: 36,46 Mariatrost: Van der Bellen: 67,31 Hofer: 32,69 Bezirk Andritz: Van der Bellen: 63,96 Hofer: 36,04 Bezirk Gösting: Van der Bellen: 51,18 Hofer: 48,82 Bezirk Eggenberg: Van der Bellen: 57,53 Hofer: 42,47 Bezirk Wetzelsdorf: Hofer: 50,56 Van der Bellen: 49,44 Bezirk Strassgang: Van der Bellen: 50,13 Hofer: 49,87 Bezirk Puntigam: Hofer: 53,67 Van der Bellen: 46,33

Bundespräsidentenwahl 2016: Das Steiermark Ergebnis

