Gratis Eislaufen in der Schwarzlhalle in Unterpremstätten ist noch bis zum 28. Februar möglich. Das Eis ist einem guten Zustand und wird täglich gepflegt. Der Grund für das kostenlose Eislaufvergnügen in der Nähe von Graz liegt daran, dass Ende Jänner die Eiskunstlauf-EM stattgefunden hat und deswegen die notwendigen Kühl-Anlagen bereits vor Ort sind.

Wir waren bereits zwei mal, kurz nach Beginn der Eiszeiten in der Schwarzlhalle, und zogen als Erste unsere Eislaufspuren auf der glänzenden Eisfläche.

Tipp: Wer die Eislaufhalle mehr oder weniger für sich haben möchte, sollte am besten am frühen Morgen hinfahren. Aus Gesprächen mit Eisläufern und dem Gastronomen vor Ort, ist die Halle an den Wochenenden meistens voll. Zumindest am heutigen Sonntag (erstes Semesterferienwochenende) um 14 Uhr war der Eislaufbetrieb noch angenehm möglich.

Eislaufen in der Schwarzlhalle: Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 19 Uhr

Eigentlich war der angekündigte Beginn des Eislaufbetriebes in der offiziellen Zeitschrift der Stadt Graz (BIG) am 2. Februar. Nur standen viele Eislauf-Freunde vor verschlossenen Türen. Der Betreiber in der Halle hatte Schilder aufgehängt hatte, dass Freies Eislaufen vom 5. bis 23. Februar möglich sei. Bei unserem heutigen Besuch waren die Schilder wieder verschwunden. Es ist also anzunehmen, dass die Halle bis zum 28. Februar offen sein wird. Wir werden aber beim Grazer Sportamt diesbezüglich noch mal nachfragen! Es war auch angegeben, dass es keinen Eislaufschuhverleih gäbe, nur hat man seitens des Betreibers vermutlich die mögliche Einnahmequelle erkannt und verleiht nun doch Eislaufschuhe zu einem Preis von 5 € (!) beim Essensstand.

Die Benützungsregeln laut Aushang vom Grazer Sportamt: Das Eislaufen auf der Kunsteisfläche ist gratis und erfolgt auf eigenes Risiko, daher wird keine Haftung von Seiten der Betreiber übernommen. Das Betreten der Eisfläche ist nur mit Schlittschuhen erlaubt. Das Betreten mit Straßenschuhen ist untersagt. Eishockeyspielen ist auf Grund der nicht geeigneten Banden untersagt. Während der Eisaufbereitung mit der Eismaschine müssen Eisläufer die Kunsteisfläche verlassen. Der Aufenthalt von Hunden oder anderen Haustieren ist am gesamten Areal untersagt.

Link

Eislaufen in Graz (stadt-graz.at)