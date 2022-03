Zu den aktuellen Diskussionen rund um den Termin der AIRPOWER22 Anfang September 2022 gibt es nun eine Stellungnahme der steirischen Landesregierung.

In einem persönlichen Gespräch von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wurden gestern Fragen zur AIRPOWER in der Steiermark besprochen.

Aufgrund der aktuellen Krise in der Ukraine wird die Durchführung der AIRPOWER22 selbstverständlich laufend geprüft. Die finale Entscheidung ist noch nicht gefallen.

betonen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang nach dem Gespräch. Bereits am 23. Februar, einen Tag vor der russischen Invasion in der Ukraine, fragten wir Michael Bauer, Sprecher des Bundesheeres, ob unter diesen Vorzeichen die Airshow statt findet. Damals war die Antwort noch ja.

Kurz darauf haben sich aber die Umstände wie wir alle gesehen haben, tragisch verändert. Obwohl die Airpower als wirtschaftlicher Impuls für zahlreiche Übernachtungen in der Region sorgen würde und sich die Veranstalter einen „grünen Anstrich geben“ wollten, stellt sich das Bild in diesen Zeiten noch zwiespältiger dar: Millionen Menschen müssen aus der Ukraine fliehen, mit Klimaschutzmaßnahmen ist es aktuell auch nicht weit her.

In Friedenszeiten gerne ausgeblendet, aber solch eine Luftfahrtschau ist neben Vorführungen mit historischen Luftfahrzeugen und Demoübungen für den Katastropheneinsatz auch eine Präsentation militärischer Stärke. Diese wird in Zeiten, wo Russland die EU bedroht, aktiv gezeigt.

Eine Veranstaltung wie die Airpower braucht eine lange Vorbereitungszeit. Zusagen seitens anderer Nationen werden bereits viele Monate zu vor gemacht. Würden sich nun abgesehen von politischen Fragen, überhaupt eine maßgebliche Anzahl an (ausländischen) Militärpiloten mit ihren Jets in Zeltweg einfinden können, wenn diese für den unmittelbaren Einsatz bereit stehen müssen?

