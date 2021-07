Austria goes Zcre: Corona-Infektionen bei Kroatien-Reiserückkehrer

Im Zusammenhang mit dem „Austria goes Zrce“-Festival in Kroatien in der vergangenen Woche von 17. bis 24. Juli, sind einige Rückkehrer:innen aus Kroatien auf Covid-19 getestet worden.

An dem Festival auf der Insel Pag (Dalmatien) haben rund 19.000 Personen aus Österreich teilgenommen, die mit Reisebussen sowie dem privaten PKW zum Festival und wieder retour reisten. In der Steiermark wurde bislang bei 22 Personen das Virus nachgewiesen, 15 davon aus der Stadt Graz. Weitere Erhebungen laufen.

Das Land Steiermark ersucht daher alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 zu kontaktieren.

