„Advent in Graz“ wird 2020 ohne Gastro stattfinden

Die Stadt Graz hat sich entschlossen, die Adventmärkte heuer vom 20.11. – 24.12.2020 durchzuführen, aber ohne Gastronomiestände. Dies wurde bei der heutigen Pressekonferenz im Rathaus von Bürgermeister Siegfried Nagl verkündet.

Für die Vorgangsweise zur Durchführung der Adventmärkte gibt es ein prinzipielle Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden und dem Citymanagement als Veranstalter.

Das Einkaufen an der frischen Luft und das gemütliche Flanieren durch die Altstadt sollen im Vordergrund stehen. Die Gastronomie in der Innenstadt erfährt durch das adaptierte Konzept von „Advent in Graz“ eine zusätzliche Belebung. Auf den verbleibenden Adventmärkten wird es ein großes Angebot an hochwertigem Kunsthandwerk und Weihnachtsware geben.

Für die Marktverantwortlichen auf den Plätzen gibt es als Ausgleich für den Verdienstentgang eine Vertragsverlängerung von einem Jahr und zusätzliche Unterstützung für kreative Ideen.

Alle Großveranstaltungen im Rahmen von Advent in Graz sind abgesagt

Dazu gehören der Krampuslauf, die Illumination des Christbaumes und die feierliche Eröffnung der Eiskrippe. Das große Silvesterspektakel am Hauptplatz ist in dieser Form nicht möglich, gemeinsam mit Graz Tourismus wird überlegt, ob und wie es Alternativen in Form von kleineren Aktivitäten geben kann.

Der Fokus von „Advent in Graz“ soll heuer auf dem Flanieren in der Innenstadt und dem Einkaufen an der frischen Luft auf den Adventmärkten ohne Gastronomiestände liegen – das heißt keine Glühwein- oder Punschstände. Damit würde die Grazer Innenstadt zur Vorweihnachtszeit mit der Weihnachtsbeleuchtung, der Eiskrippe, dem beleuchteten Christbaum und weiteren Attraktionen ein ruhiges und stimmungsvolles Erlebnis wie in früheren Zeiten bieten.

Was wird es beim Grazer Advent 2020 geben?

Eiskrippe

Krippenweg

Christbaum am Hauptplatz

Rathausprojektion mit dem Adventkalender

Weihnachtsbeleuchtung für das notwendige Adventgefühl

Das Büro für Weihnachtslieder des Steirischen Volksliedwerkes und das neue Projekt „Orte der Stille“ in Kooperation mit der Kirchenkultur runden den Advent der kurzen Wege ab.

Warum werden die Adventmärkte nicht abgesagt?

Eine Absage der Adventmärkte in der Innenstadt würde einen großen wirtschaftlichen Schaden für die Innenstadt bedeuten. Adventmärkte wirken sich laut Citymanager Heimo Maieritsch positiv auf die umliegenden Unternehmen aus, denn zusätzlich zu den 13 € die die AdventmarktbesucherInnen im Schnitt auf den Märkten ausgeben, geben sie noch 40 € in der Stadt aus. In der Vergangenheit konnten im Advent mehr als 2 Millionen BesucherInnen – an den stärksten Tagen rund 80.000 BesucherInnen – in Graz begrüßt werden.

Heuer wird der Advent in Graz eine besondere Atmosphäre ermöglichen. Wir kehren zurück zu kleinen aber feinen Märkten auf denen das Kunsthandwerk im Vordergrund stehen wird.

So bekommen alle die Möglichkeit zu einem entspannten und genussvollen Besuch in der Innenstadt, um an der frischen Luft die Weihnachtseinkäufe zu tätigen und über einen traditionellen Christkindlmarkt zu flanieren. Besonders Familien mit Kindern werden heuer die Stimmung zu schätzen wissen. Und natürlich steht bei allen Überlegungen die Gesundheit von allen Grazerinnen und Grazern, sowie die Belebung der Wirtschaft – ob Handel oder Gastronomie – an vorderster Stelle.

so Bürgermeister Siegfried Nagl. Vizebürgermeister Mario Eustacchio sagt:

Aufgrund der Verordnungen des Gesundheitsministeriums ist es uns heuer nicht möglich die Adventmärkte in gewohnter Weise behördlich zu genehmigen. Wir setzen trotz der Umstände jedoch alles daran die Einschränkungen in der Adventzeit so gering wie möglich zu halten.

Vorsitzender Tourismusverband Graz Hubert Pferzinger: