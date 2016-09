Pracht der Tracht am Grazer Hauptplatz

Unter dem Motto Fashion trifft Tradition startet am Freitag vor dem Aufsteirern die Veranstaltung Pracht der Tracht um 18 Uhr am Hauptplatz in Graz. Den Besuchern von Österreichs größter Steirische Trachten-Fashion-Show wird eine Modenschau geboten, umrahmt von Darbietungen zahlreicher Akteure, Sänger, Tänzer und Musiker. 15 Trachtenausstatter zeigen 25 Modelabels auf einem 130 Meter langen Laufsteg im Rampenlicht.

Trachtenausstatter wie Modehaus Kastner & Öhler, Gössl – Renate Kraft exklusive Trachtenmode, Mothwurf GmbH, Seidl Trachten, Arzberger mit dem neuen Trachtengewand aus Mariazell, Gerstner Kindermoden GmbH Rettl, Steirisches Heimatwerk und Theresa Schöffel. Neben 30 Modells und 40 Akteure sorgen Tänzer, Musiker und Sänger für eine dreistündige Show. Der Platz ist mit einem Magic Sky Dach überdacht.

Armin Assinger (seine Vorgänger: Christian Clerici und Klaus Eberhartinger) fungiert erstmals bei der Veranstaltung vor dem Grazer Rathaus als Moderator.

Videos vom Event Pracht der Tracht in Graz:

Karten zum Preis von 35 € für Pracht der Tracht bekommt man unter anderem bei

Ivent Kuluragentur in der Wickenburggasse 32, 8010 Graz

Trachtenabteilung im Kastner & Öhler

Steiermärkische Sparkasse

Tipp: Da der Laufsteg rund um dem Brunnen am Grazer Hauptplatz führt, haben auch Zuseher ohne Karten außerhalb der Absperrung einen guten Blick auf die trachtige Modenschau.

Ein Rückblick zu der Trachten-Veranstaltung findet sich auch unter Pracht der Tracht auf www.steirische-spezialitaeten.at